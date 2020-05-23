Hürriyet Pazar gastronomi yazarı Ebru Erke'nin 'bayram sofrası' kuruluyor. İlk öğün olan kahvaltı için tarif Mihta Yıldırımtaş'tan: Kuymak! Üstelik her yerde bulunabilecek malzemelerle... Mihta Şef, “Bizde bayram sofrası demek uzun kahvaltı sofraları demektir” diyerek Artvinli anneannesinin tarifini paylaştı: 100 gram mısır ununu (varsa kalın çekilmiş ve kavruk olanından kullanın) 150 gram tereyağında kokusu hafif değişene kadar kavurun. 250 mililitre süt ekleyip karıştırın ve hemen ardından önce 150 gram beyaz peynir, o eridikten sonra da varsa çeçil yoksa 100 gram dil peyniri ekleyin. Akışkan bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin. Tereyağı üste çıkınca kuymağınız pişmiş demektir.
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