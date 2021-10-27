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Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de 126 bin sterline satıldı

#İslam Dünyası Ve Hindistan Sanatları#Hürrem Sultan#Plastik Sanatlar
Hürrem Sultanın portresi İngilterede 126 bin sterline satıldı

İngiliz müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada, Hürrem Sultan'ın portresi 126 bin sterline alıcı buldu.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" adlı müzayedede, 1000 yıllık tarihi objeler, tablolar ve el yazmaları satışa çıkarıldı.

Müzayedede 13. yüzyıldan kalma metal işleri, 2 çift elmas ve zümrüt Babür gözlük, altın yaldızlı Kur'an-ı Kerim, astronomik aletler, İran minyatürleri ve bir Polonez halı da eserler arasında yer aldı.

Türkiye'den İznik çinisi eserlerin de bulunduğu müzayede, Venedikli ressam Titian'ın bir takipçisi tarafından 16. yüzyılın sonu veya 17. yüzyılın başında yapıldığı düşünülen Hürrem Sultan'ın bir portresi de satıldı.

70 bin sterlinden satışa çıkan esere 100 bin sterlin (1 milyon 306 bin TL) verildi. Alıcı, resim için komisyon ücreti dahil 126 bin sterlin (1 milyon 645 bin TL) ödeyecek.

Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın iki portresinden biri komisyon dahil 13 bin 860 sterlin (181 bin TL), diğeri de 17 bin 600 sterline (229 bin TL) satıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi ise 11 bin 340 sterline (148 bin TL) alıcı buldu.

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#İslam Dünyası Ve Hindistan Sanatları#Hürrem Sultan#Plastik Sanatlar

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