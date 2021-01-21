Hükümet Kadın ne zaman ve nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu
2013 yapımı Hükümet Kadın filmi beyazperdenin ardından televizyonda da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini yapan Sermiyan Midyat’in başrollerden birine hayat verdiği Hükümet Kadın’ın kadrosunda usta isimler yer alıyor. Peki, Hükümet Kadın filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat köyünde çekilen Hükümet Kadın’ın hikayesi şöyle: 8 çocuklu Midyatlı sıradan bir kadın olan Xate'nin komşularından tek farkı, kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıydı. Bir gün, başına gelenler onun da Midyatlılar'ın da hayatını değiştirdi! Okuma yazması olmayan Xate Midyat Belediye Başkanı oldu! Mutfak işlerine girişir gibi giriştiği devlet işlerinde çocuklarının kendi aralarındaki çocukça rekabeti Midyat halkına kahkahalar attıran maceralara neden oldu. Ama hiçbir şey Xate'yi yolundan döndürmedi.
Hükümet gibi kadın Xate, işleri elinin hamuru ile çözmenin yolunu her seferinde buldu. Midyat'ta henüz kimse farkında olmasa da sadece onun için değil tüm ülke için hayat eskisi gibi değildi aslında. Ama en azından Midyat’ın değişimine giden yol, kahkahalarla doluydu!
Oyuncular Kadrosu
Demet Akbağ - Xate
Sermiyan Midyat - Faruk
Mahir İpek - Ikram
Gülhan Tekin - Fehime
Burcu Gönder - Güle
Ercan Kesal - Aziz Veysel
Nazmi Kırık - Ferhat
Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah
Ayberk Atilla - Şeyhmuz
Sarp Aydınoğlu - Ögretmen
Bülent Çolak - Baran
Haki Biçici - Behçet
Renan Bilek - Müfettis Tugrul
Kemal Uçar - Komutan Celal
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