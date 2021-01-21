Hükümet Kadın ne zaman ve nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu

Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat köyünde çekilen Hükümet Kadın’ın hikayesi şöyle: 8 çocuklu Midyatlı sıradan bir kadın olan Xate'nin komşularından tek farkı, kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıydı. Bir gün, başına gelenler onun da Midyatlılar'ın da hayatını değiştirdi! Okuma yazması olmayan Xate Midyat Belediye Başkanı oldu! Mutfak işlerine girişir gibi giriştiği devlet işlerinde çocuklarının kendi aralarındaki çocukça rekabeti Midyat halkına kahkahalar attıran maceralara neden oldu. Ama hiçbir şey Xate'yi yolundan döndürmedi.

Hükümet gibi kadın Xate, işleri elinin hamuru ile çözmenin yolunu her seferinde buldu. Midyat'ta henüz kimse farkında olmasa da sadece onun için değil tüm ülke için hayat eskisi gibi değildi aslında. Ama en azından Midyat’ın değişimine giden yol, kahkahalarla doluydu!

Oyuncular Kadrosu

Demet Akbağ - Xate

Sermiyan Midyat - Faruk

Mahir İpek - Ikram

Gülhan Tekin - Fehime

Burcu Gönder - Güle

Ercan Kesal - Aziz Veysel

Nazmi Kırık - Ferhat

Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah

Ayberk Atilla - Şeyhmuz

Sarp Aydınoğlu - Ögretmen

Bülent Çolak - Baran

Haki Biçici - Behçet

Renan Bilek - Müfettis Tugrul

Kemal Uçar - Komutan Celal