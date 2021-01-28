Hükümet Kadın 2 filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Demet Akbağ, Ercan Kesal, Sermiyan Midyat ve Ayberk Atilla gibi isimlerin rol aldığı Hükümet Kadın 2 filmi, 1949 yılında Midyat'ta geçiyor. 2013 yılında vizyona giren film, şimdilerde ise televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. İşte, Hükümet Kadın 2 filmi hakkında ayrıntılar...

Yıl 1949, mevsim bahar... Yasaklı yıllar... Kitaplar, gazeteler, kelimeler hüküm giymiş; hürriyet dedikleri hep vaat, hep vaat... Tek umut, açılan sandık sayısı ve geçerli oy sayıları... Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı Xate, henüz kendisini bekleyen başkanlık görevinden habersiz, Midyat Belediye Başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Kasabanın iflah olmaz başkan adayı Faruk, hala gözde bir bekar olarak hayatına devam etmektedir. Belediye başkanı olmak için her yolu denemeye hazırdır. Xate, bir sabah Aziz Veysel'i başkanlık görevine uğurlarken kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz, Xate ile Faruk'u yeniden karşı karşıya getirecektir. Üstelik ağzından yalan çıkamayan Xate ile yeri gelince kendine bile yalan söyleyebilen Faruk meydanlarda, seçim vaadleri ile yarışacaktır.