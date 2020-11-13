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Haber Giriş: 13.11.2020 - 16:18 | Son Güncelleme:

Hugh Grant da Covid 19'a yakalanmış: "Sanki göğsümde kocaman bir adam oturuyordu"

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Hugh Grant da Covid 19'a yakalanmış: "Sanki göğsümde kocaman bir adam oturuyordu"
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Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından Hugh Grant veeşi Anna Eberstein de nasibini almış.

60 yaşındaki oyuncu, bu yılın şubat ayında Covid 19'a yakalandığını belirtip yaşadıklarını anlattı.

Hugh Grant da Covid 19a yakalanmış: Sanki göğsümde kocaman bir adam oturuyordu

Stephen Colbert'in TV programına katılan 60 yaşındaki oyuncu, bir ay önce yeniden test yaptırdığında hala Covid-19 antikorları taşıdığını söyledi.

Hugh Grant da Covid 19a yakalanmış: Sanki göğsümde kocaman bir adam oturuyordu

İngiliz yıldız, hastalık sürecini şu sözlerle anlattı:"Korkunç bir terlemeyle devam eden çok garip bir sendrom olarak başladı. Gözlerimin üç kat büyük olduğunu hissettim. Bu, göğsümde kocaman bir adam, Harvey Weinstein veya başka biri oturuyormuş gibi bir histi. Hiçbir kokuyu alamayınca panik oldum."

 

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