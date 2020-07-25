Hoşgörü kentinin tarihi taş binası Şehir Müzesi'ne dönüştürüldü

Hoşgörü kenti Hatay'ın tarihi, günlük yaşamı ve kültürü, 2014'e kadar 66 yıl boyunca Antakya Arkeoloji Müzesi olarak hizmet veren tarihi taş binanın dönüştürüldüğü Şehir Müzesi'nde tanıtılacak.

İnşasına 1934'te Fransız arkeolog Claude M. Prost'un tavsiyesi üzerine başlanılan ve Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasının ardından 1948'de Antakya Arkeoloji Müzesi olarak hizmete giren taş binanın içerisindeki eserler, daha iyi sergilenebilmesi için 2014 yılında Hatay Arkeoloji Müzesi'ne taşındı.

6 yıl boş kalan tarihi taş binanın yeniden turizme kazandırılması için başlatılan çalışma kapsamında, rölöve ve restorasyon projeleri Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.

Restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılan tarihi taş binanın, ikinci kez müze olarak hizmet vermesi için başlatılan çalışma tamamlandı.

Hizmete gelecek ay girmesi planlanan müzede, 6 bölümde kentin tarihçesi, ticareti, üretimi, günlük yaşamı ve yemek kültürü tanıtılacak.

Ayrıca müzeye, daha önce Valilik binası içerisindeki Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in ve o dönem Mecliste yer alanların bal mumu heykelleri ve kullandığı eşyaların bulunduğu Hatay Devlet Müzesi de taşındı.

"Önümüzdeki ay halkımızın hizmetine sunacağız"



Vali Rahmi Doğan, Hatay'ın tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle önemli bir şehir olduğunu söyledi. "Şehir Müzemiz 6 sergi salonu halinde dizayn edildi. Hatay'ın günlük yaşantısını, üretimini, ticaretini, gastronomisini, tarihini anlatan bölümler var. İçerisindeki bir sergi salonunda ise Hatay Devlet Müzesi bulunuyor. Aslında burası Hatay Valiliği binası içerisinde yer alan bir bölümdü, sadece Valiliğe gelen vatandaşlarımız bunu görme imkanına kavuşuyordu. Biz bu çalışma içerisinde Valilikteki bu alanı da müze içerisine almış olduk. Burada 6. sergi salonu olarak halkımızın hizmetine girmiş olacak."

Özellikle hafta sonları kentte çok ciddi sayıda turist ağırlandığını aktaran Doğan, kente gelenlerin Hatay Arkeoloji Müzesi, Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi, Tematik Tarım Müzesi ve St. Pierre Anıt Müzesi'nin yanı sıra Şehir Müzesi'ni de gezme imkanı bulacağını belirtti.

Doğan, kentin turizmini canlandırabilme adına önemli çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Hatay denince akla gastronomi geliyor. İnsanlar farklı lezzetleri tatmak adına Hatay'a geliyorlar çünkü bizdeki meze kültürü, yemek çeşitleri gerçekten gelen misafirlerimizi de memnun edecek şekilde. Farklı alternatiflerimiz var, insanlar buraya gelip hem tarihle, kültürle, sanatla tanışıyorlar hem de farklı lezzetleri tanıyorlar." diye konuştu.