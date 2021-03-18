MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriHollywood peşinde
GeriKeyif Hollywood peşinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 18.03.2021 - 09:52 | Son Güncelleme:

Hollywood peşinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hollywood peşinde

Hollywood merkezli içerik geliştirici Lionsgate, pandemi döneminde vizyona giren “Son Şaka”nın yeniden çevrim (remake) hakkını almak için filmin yapım şirketine ulaştı.

Dünyanın en büyük içerik geliştiricilerinden Lionsgate, gösterimi yarım kalan “Son Şaka”nın “remake” (yeniden çevrim) hakları için filmin yapım şirketi Two Yapım’ın Londra ofisiyle görüşmelere başlattı. Görüşmelerde; filmin özgün hikayesi ve senaryosunun tüm dünyada yeniden filme çekilmesine olanak sağlayacak hakları satılacak.
Başrollerini Serdar Gökalp ve Ege Kökenli’nin paylaştığı “Son Şaka”, telefon şakalarıyla meşhur radyocunun sevgilisine şaka yoluyla evlilik teklif etmesi ve ardından gelişen komik olayları konu alıyor.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi