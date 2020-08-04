Hollywood dergisi vizyonumdan etkilendi

◊ Hollywood dergisi Style Cruze, ilk kez bir Türk sanatçıyı kapağına taşıdı. Sizi nasıl keşfettiler?

- Dergi uzun süreli bir oluşum. Avrupa’daki menajerim ve aynı zamanda Paris’in ünlü moda fotoğrafçısı Erkan Barış’la Oscar Ödülleri’ne davetli olarak katıldık. Derginin üst düzey yöneticileri de oradaydı.

Erkan Bey daha önce bu dergi için Amerikalı ve Avrupalı mankenlerin fotoğraflarını çekmiş.

Derginin CEO’su sürekli “Bizim kapağımızda yer alın, ne olur” dedi. “Nezaketten” demiştir diye düşündüm.

Aylar sonra bizimle bu konuda iletişime geçtiler.

Sonra vakit ayarlayıp Paris’e Erkan Bey’in stüdyosuna geçtim ve kapak fotoğraflarını çektik.

◊ Size dair en çok merak ettikleri neydi?

- İşadamı, hayırsever ve sanatçı kişiliğimden değil, vizyonumdan etkilendiklerini söylediler.

Beni daha çok ikon olarak gördüklerini dile getirdiler.

Tabii ki böyle şeyleri başkalarından duymak ve takdir edilmek çok güzel bir duygu.

◊ Yurtdışındaki müzik çalışmalarınızdan bahseder misiniz biraz?

- 6 yaşından bu yana müzikle haşır neşirim.

13 enstrüman çalabiliyorum. Tabii ki bunda Sivaslı olmamın da etkisi büyük.

Ailece hep müzik içerisinde geçti yıllarımız.

Müzik artık hayatımızın en büyük parçalarından biri.

Yurtdışında genç yeteneklere sahip çıkıyoruz ve en önemlisi öncü oluyorum bazı konularda.

Birçok sanatçımız dünya piyasasında olmalı

◊ Bir süre önce kendi müzik şirketini kurdunuz. Nasıl doğdu Jade Music Productions?

- Avrupa’da doğup büyüdüm. Böyle olunca bazı imkanların daha iyi olacağı kanaatindeyim. O yüzden taze kana ihtiyaç olduğunu düşündüm. Daha dinamik, daha vizyonlu, daha etkili olmak için kendi müzik şirketimi kurmayı düşündüm. Türk halkı olarak, her ülkenin starlarını dinliyor ve övüyoruz. Onlar ise bir Tarkan’ımızı biliyor. Oysa daha nice sanatçılarımız var ve ben onların dünya piyasasında olmaları gerek. Hadise, Volkan Konak, Murat Boz gibi...

◊ Başka sanatçılarla da çalışacak mısınız?

- Şirketin kuruluş amacı ben değilim. En önemlisi Avrupa ve Türkiye arasında bir köprü olarak görülüyor. Misyonum, bu şirketle müzik piyasasını yukarılara taşımak. Sanatçıya verilen değer benim için paha biçilemez.

◊ Genç müzisyenlere destek olmayı düşünür müsünüz?

- Eline, beline, diline sahip çıkan herkese gücüm yettiği kadar sahip çıkacağım. Sanatını icra edip üretenler için var olacağım. Gerisi zaten kendiliğinden oluşacak.

◊ Şirketiniz yalnızca Türkiye’de mi faaliyet gösterecek?

- Önce Türkiye’de, sonra dünya piyasasında şirketimin isminin duyulması amacım. Dijitalleşen dünyada artık duyguya ihtiyaç var.

Yakında bir türkü cover’layacağım

◊ Jade Music Productions’la yayınladığınız ilk şarkı “Hasretinle Yandı Gönlüm” cover’ı oldu.

- Bu şarkının bende özel bir yeri var. Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın oynadığı “Dönüş” filmi beni çok etkilemişti. Ne zaman o filmi seyretsem üzüntüden komalık olurdum. Filmin müziğini seslendirdik ve şirketimizden yayınlandı. Belki bir türkü cover’lamak isterim. Özümüze sahip çıkmamız lazım. Artık popüler olmak için müzik yapıyorlar.

Spor hocam da benimle seyahat ediyor

◊ Pandemi süreci iş hayatınızı ve müzik çalışmalarınızı nasıl etkiledi?

- Avrupa’da otel konseptinde iki büyük salonumuz var. Buralarda hem düğünler hem de bayi toplantıları yapılıyor. Aynı zamanda catering şirketimiz de faaliyetlerini sürdürüyor. Tabii bu salgında 100’e yakın düğünümüz iptal oldu. Olumsuz etkilendik ama şimdi toparlanma başladı.



◊ Fit bir vücudunuz var, düzenli spor yapıyor musunuz?

- Evet, dünyanın neresinde olursam olayım haftanın 3 günü spor yapıyorum, hocam eşliğinde. O olmazsa kaytarıyorum. O yüzden başka ülkedeysem spor hocama yalvarıyorum, uçup yanıma geliyor. 25 kilo verdim.

Başkalarıyla harcayacak zamanım yok

◊ Instagram’a “Az insan, çok huzur” yazmışsınız. Neden böyle düşünüyorsunuz?

- Evet, hayatımda ailemin dışında 6-7 kişi var. Başkalarına harcayacak zamanımı aileme ve gerçek dostlarıma ayırıyorum. Onlar hiç olmazsa beni koşulsuz seviyorlar, bana maddiyat için yaklaşmıyorlar. “Az insan çok huzur”, buna inanıyorum. Bakarsınız günün birinde evlenirim, o zaman belki bu sayı 10’a çıkar...

Afrika’da 3 tane su kuyusu açtık

◊Depremzedelere, okullara, sokak hayvanlarına yardımda bulundunuz. Var mı gündeminizde yeni bir yardım projesi?

- Hayat paylaştıkça güzel... Afrika’da üç tane su kuyusu açtık. 400 kişilik ilk köye su geldiğinde, oradaki çocukların sevinç çığlıklarını duymalıydınız. Hâlâ kulaklarımda benim. Eninde sonunda hepimizin gideceği yer aynı, 2 metrekare toprak. Hiç kimse yanında bir şey götüremiyor. O yüzden yüce Rabbim bize güç verdikçe biz hep veren ve paylaşan el olacağız. Okullara yardımlarım da hız kesmeden devam edecek.



◊ Bir de online mağaza açtınız, ürettiğiniz maskeleri satışa sundunuz. Nereden çıktı bu fikir?

- Pandemi sürecinde insanlar maske takmak zorunda kaldı. Ben de 11 Euro’ya mâl ettiğim maskeyi 12 Euro’ya satışa çıkardım. Maksat para kazanmak değil, insan sağlığına katkıda bulunmak. En iyi şekilde nefes alabileceğiniz ve tasarımı güzel olan maskeleri ürettik. Kullananlar çok mutlu.