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Haber Giriş: 20.02.2020 - 14:36,Son Güncelleme:/

Hollanda, 3 asırlık tacı Etiyopya'ya iade etti

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Hollanda, 3 asırlık tacı Etiyopya'ya iade etti

Hollanda, Etiyopya’dan çalınarak çıkarılan 18. yüzyıla ait tarihi tacı bu ülkeye iade etti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, sosyal medya hesabından, uzun yıllar önce çalındığı anlaşılan ve iadesi istenen kıymetli bir tacın ülkesine geri verildiğini duyurdu.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İş Birliği Bakanı Sigrid Kaag tarafından Etiyopya'ya getirilen taç, Hollanda'da yaşayan bir Etiyopyalı tarafından ilk olarak 1990'lı yılların sonunda fark edilmiş ve bugüne kadar korunmuştu. 18. yüzyıla ait olan ve dini törenlerde kullanıldığı belirtilen tacın üzerinde çeşitli tasvirler ve haç sembolleri bulunuyor.

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