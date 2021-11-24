Hıçkırık filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Hıçkırık hakkında detaylar

Hıçkırık'ın yönetmen koltuğunda Siddharth Malhotra otururken filmin başrolünde ise Rani Mukerji yer alıyor. Hıçkırık filmi, öğretmen olmak isteyen Rani adında genç kadının tüm olumsuzluklara rağmen hayaline kavuşmasını konu ediniyor. İşte Hıçkırık filmi hakkında detaylar...
HIÇKIRIK KONUSU
Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.
HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI
Rani Mukerji - Naina Mathur
Neeraj Kabi - Mr. Wadia
Rohit Saraf - Akshay
Sachin Pilgaonkar - Prabhakar Mathur
Asif Basra - Shyamlal
Jannat Zubair Rahmani - Natasha Khanna
Vikram Gokhale - Mr. Khan
Riya Shukla - Supriya Pilgaonkar
Supriya Pilgaonkar - Sudha Mathur
Hussain Dalal - Vinay
Ivan Rodrigues - Müdür
Harsh Mayar - Aatish