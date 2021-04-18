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Haber Giriş: 18.04.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

Hiçbir işimden tatmin olmadım

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Hiçbir işimden tatmin olmadım

Usta oyuncu Meral Çetinkaya, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

Bugüne dek yer aldığı projelerin hiçbirinden tatmin olmadığını söyleyen Çetinkaya, sözlerine şöyle devam etti: “Teşekkür ediyorum beni aralarına alan o yapımlara. Ama hiçbirinden tatmin değilim. Onun için bazen izlemek ızdırap oluyor. ‘Sesim şöyle olmalıydı, böyle yapmalıydım’ diyorum. Ama yine de garip bir şey var, ben oralarda olmak istiyorum. Bütün acısına rağmen istiyorum. Ben bu yaşadığımız dünyaya uyum sağlayamadım. Ben hayatı; sinemanın, ekranın ve sahnenin üstünde, o dünyada buluyorum. Ağlasam da, gülsem de orada olmak istiyorum.”

Hiçbir işimden tatmin olmadım

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