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Haber Giriş: 03.02.2020 - 09:46,Son Güncelleme:/

Heyecan başladı

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Heyecan başladı

Binicilik dünyasının heyecanla beklediği 2020 Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları önceki gün Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde başladı.

Kemer Country Club, binicilik dünyasının heyecanla beklediği 2020 Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları’na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı binicilere açık olan Kış Ligi’nin ilk ayağı önceki gün yapıldı. İlk ayak sonunda dereceye girenlere ödülleri de verildi. Carpe Diem Equestrian Team’in 1.35 cm ve 1.40 cm Gold Ligi’nin sponsorluğunu üstlendiği yarışmaların ikinci ayağı 22-23 Şubat’ta, finali ise 28-29 Mart’ta gerçekleşecek.


  

 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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