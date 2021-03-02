Hem kadınlar hem tiyatrolar yaşasın
Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olan Kadın Oyunları Festivali’nin önemine vurgu yapmak için Ankara Sanat Tiyatrosu ve festival organizatörü Atölye Kültür Sanat tarafından bir çağrı videosu yayınlandı.
Çağrı videosunda, sanatseverlere seslenen Ankara milletvekili Gamze Taşçıer, hem kadın mücadelesine hem de sanata destek istedi.
Festivalin yapılacağı salonlarda pandemi kuralları gereği boş bırakılacak koltuklarda cinayete kurban giden kadın fotoğrafları konulacak. Festival, 1-5 Mart tarihlerinde Bandırma’da, 4-11 Mart’ta Ankara’da, 8-17 Mart’ta Çanakkale’de, 23-27 Mart’ta ise Ayvalık’ta düzenlenecek.