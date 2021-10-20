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Hedefim Sensin filminin konusu ne? İşte Hedefim Sensin'in oyuncuları ve konusu

#Hedefim Sensin Filmi#Hedefim Sensin Filmi Konusu
Hedefim Sensin filminin konusu ne İşte Hedefim Sensinin oyuncuları ve konusu

Ata Demirer'in senaryosunu yazıp, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Tarık Ünlüoğlu ve Erkan Can ile oynadığı "Hedefim Sensin" izleyiciyle 2018'de buluşmuştu. Şimdi ise bu film TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Peki, Hedefim Sensin filminin konusu ne?

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Komedi türündeki film, mesleği çiğ köftecilik olan Zekeriya'nın, iki mafya arasında büyük bir husumete sebep olması ve mafya arasındaki çatışmanın akabinde adaya kaçmasıyla burada yaşadığı macerayı konu ediniyor. Hedefim Sensin'in ana karakteri Zekeriya'ya Ata Demirer hayat verirken, filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. İşte, Hedefim Sensin filmi hakkında ayrıntılar...

Kıvanç Boruönü'nün yönettiği filmin konusu şöyle;

Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlamaktadır. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya’nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul’u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya’nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada’ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize’nin, Leyla’nın ve Yarım Hasan’ın hayatı da bambaşka bir hal alır.

 

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