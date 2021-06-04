Haziran ayında sahnelere dönen ilk tiyatro oyunu: Amadeus

Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı kapalı gişe sahnelenen “Amadeus”, 9 – 10 Haziran tarihlerinde, saat 19.00’da perde açacak…

Uzun bir aradan sonra seyircisiyle yeniden buluşacak olan “Amadeus”un başrol oyuncularından Selçuk Yöntem, “Hepimiz inanılmaz heyecanlıyız. Aylar sonra tekrar sahnede olmak, seyirciyle buluşmak tüm “Amadeus” ekibi olarak bizleri çok mutlu ediyor. Biletlerimiz şimdiden tükenmek üzere. Gösterdikleri yoğun ilgi için seyircimize teşekkür ediyoruz. Heyecanla gün sayıyoruz” dedi…

OYUN HAKKINDA…

Sahne önünde 35, sahne arkasında da 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev kadrosuyla, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunun kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanırken, “Amadeus”un, dönem makyajları ise Neriman Eröz’e ait.

Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Costanze) paylaştığı oyun, 18. Yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.

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