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Haber Giriş: 06.05.2020 - 10:03,Son Güncelleme:

Hazal Kaya mı o?

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Hazal Kaya mı o?
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Enis Arıkan, YouTube kanalında bir yarışma yaptı. Yayına aldığı iki yarışmacıya 5 magazin sorusu yönelten oyuncu, birinciye kendisiyle yemeğe çıkma ödülü verdi.

Yarışmacılarını rastgele seçen Arıkan, Hazal Kaya sürprizi yaşadı. Yarışmaya katılan Kaya’yı karşısında gören Enis Arıkan, “Hazal Kaya mı o? Senin magazin bilgin yoktur ki sen sadece beni tanırsın” diyerek arkadaşına takıldı. Oyuncu da bu espriye “Oğlanı yatırdım süslendim geldim” diye karşılık verdi. Kaya, 3 soruyu bilerek rakibini eledi.

 

 

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