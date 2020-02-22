Hayatın merkezindeki kadınlara ışık tutan oyun: Temiz Ev

Devlet Tiyatrolarının (DT), duayen rejisör Aclan Büyüktürkoğlu'nun sahneye koyduğu 2019-2020 sanat sezonunun iddialı eserlerinden "Temiz Ev", kadınların hemcinsleriyle ilişkileri ve ölümün hayatın yanı başında olması gibi yaşamın içinden konulara mercek tutarak Başkentli sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Hollywood'da çekilen ilk Türk filmi "Meleklerin Sırrı" filminin yönetmeni ve uluslararası alanda pek çok ödülün sahibi Büyüktürkoğlu'nun çevirisini yaptığı ve yönettiği oyun, hayatın merkezindeki kadınların sevgi ve şefkatle çevresini nasıl değiştirebileceğine ışık tutuyor.

Eser, ruhsal temizliğin önemine, gerçek sevgiye, "insanın özüne uygun olan" diye tabir ettiği "ruh eşi" kavramına da vurgu yapıyor.

"Ölüm" karakterindeki anlatıcı, kimi zaman megafon kullanarak, kimi zaman karakterlerin iç sesi olarak öyküye dahil oluyor.

"Oyun olduğunu bildiğiniz halde gözyaşı döküyorsunuz"



Oyunu epik diyalektik anlayışla sahneye koyduğunu, yazarın da düşsel gerçeklik anlayışıyla eseri yazdığını anlatan Yönetmen Aclan Büyüktürkoğlu, oyunda aslında bir anlatıcı olmadığını ancak insanın her an yanı başındaki ölümü bu şekilde simgesel bir yaklaşımla esere kendisinin dahil ettiğini söyledi.

Büyüktürkoğlu, oyuna farklı bir yorum getirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Şiirsel bölümleri şarkıya dönüştürerek oyunu müzikale çevirdik. Bu inisiyatif kullandığım bir şey. Dekor anlayışımız farklı. İki katlı bir dekorla, oyuncular hiç kulise çıkmıyor, işleri bittiği zaman oyunu sahnede izliyorlar. Tıpkı hayat gibi. Her şey gözümüzün önünde yaşanıyor ve biz önümüzde oynanan oyunların, oyun olduğunu bildiğimiz halde gözyaşı döküyor, seviniyor, acı çekiyor ya da mutlu oluyoruz. Oyundaki tek erkek karakter, evliyken ruh eşini buluyor. Aldatmaöyküsü değil. Bu öykü her şeye rağmen iyi bir insan olmanın ve insan kalabilmenin önemini vurguluyor."

"Dünya paranın değil, kadınların etrafında dönüyor"



Oyunun metaforlar üzerinden önemli konulara ışık tuttuğunu dile getiren Büyüktürkoğlu, su ifadeleri kullandı: "Oyunda 'Kendisiyle barışık, inançlı, özgür düşünceli insan olabilmek çok önemli.' diyoruz. Kadınlara bu anlamda çok iş düşüyor. Dünya paranın değil kadınların etrafında dönüyor. Kadınlar bunu fark ettikleri ve çocuklarına sevgi, anlayış ve adalet aşıladıkları zaman dünya daha barış dolu, daha adil bir yer olacak. Bunu erkek evlat olarak söylüyorum ama kadınların, kız çocukların, kız kardeşlerimizin erkek egemen dünyada yaşadıkları zorlukları tahmin edebiliyorum. Bu anlamda kadınların güçlerine hayranım.

Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu "Temiz Ev", 25-29 Şubat'ta Şinasi Sahnesi'nde seyirciyle tekrar buluşacak.