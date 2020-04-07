Hayat müzikle aksın: İşte Venüs’ün sesi

Minimal house ve pop tınılarıyla bezeli parça, aslında soul ve funk türlerinin melezlenmesiyle oluşan ‘organik elektronik’e yakın. Dijital platformlardaki ilk üçlemesi Yas, Belki ve Dünya’yı geçen yıl yayınlayan Köksal Ekinci, bu yıl da Sen Ben Oldun ve Veda adlı parçalarıyla dinleyiciyle buluşmuştu.