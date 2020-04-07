Haber Giriş: 07.04.2020 - 16:16,
Hayat müzikle aksın: İşte Venüs’ün sesi
Dijital platformlarda yayınladığı özgün kayıtlarla dikkat çeken Köksal Ekinci, elektronik tınılarla bezeli ‘Venüs’ adlı parçasını dinleyiciyle buluşturdu.
Minimal house ve pop tınılarıyla bezeli parça, aslında soul ve funk türlerinin melezlenmesiyle oluşan ‘organik elektronik’e yakın. Dijital platformlardaki ilk üçlemesi Yas, Belki ve Dünya’yı geçen yıl yayınlayan Köksal Ekinci, bu yıl da Sen Ben Oldun ve Veda adlı parçalarıyla dinleyiciyle buluşmuştu.
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