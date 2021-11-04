Hastalıklara karşı beslenme kalkanı

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Adalin Yayıncılık tarafından yayımlanan kitabı dilimize Zeynep Ece çevirdi.

Kitap, diyabet, çölyak, romatoit artrit, tip 1 diyabet, MS, Crohn, ülseratif kolit gibi ağır hastalıkların ve obezite, alerji, astım, kolesterol ve tansiyon gibi yaygın sorunların da GAPS diyetini içeren GAPS tedavisi ile iyileşebildiğini gözler önüne seriyor. Korona Covid-19’un artık hayatımızın bir gerçeği olduğunu göz önüne alırsak, kitapta anlatılan GAPS Diyetini yaparak bağışıklık sistemimizi güçlendirmek önemli bir seçenek.