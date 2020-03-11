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Haber Giriş: 11.03.2020 - 07:56,Son Güncelleme:/

‘Hasret’ türkülerinin müzikali perdelerini açtı

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‘Hasret’ türkülerinin müzikali perdelerini açtı
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Ozan Hasret Gültekin’in hayatını sahneye taşıyan “Hasret–Hasret Gültekin Türkü Müzikali” önceki akşam CKM’de perdelerini açtı.

Şirin Aktemur’un yazıp yönettiği oyunda başrol Devrim Evin, bağlamada ise Deniz Türkan yer alıyor. 1993 yılında Sivas’ta Madımak Oteli’nde katledilen 32 isimden biri olan ozan Hasret Gültekin’in hayatının bilinmeyen yanlarının anlatıldığı müzikalin ilk gösterimine ozanın eşi Yeter Gültekin’in yanı sıra birçok ünlü isim katıldı. Müzikal, 15 Mart’ta Ankara Yılmaz Güney Sahnesi’nde, 20 Mart’ta Berlin Tiyatro Festivali kapsamında Akademie der Künste’de...

‘Hasret’ türkülerinin müzikali perdelerini açtı

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‘Hasret’ türkülerinin müzikali perdelerini açtı

Şevket-Özge Çoruh

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