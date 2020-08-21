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Haber Giriş: 21.08.2020 - 17:04 | Son Güncelleme:

Hasan Can Kaya turneye çıkıyor

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Hasan Can Kaya turneye çıkıyor
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Senarist ve komedyen Hasan Can Kaya, ' Stand Up Party' adlı yeni gösterisiyle turneye çıkıyor.

Gergedan Yapım ev sahipliğinde gerçekleşecek 'Stand Up Party' adlı gösterisinin İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok ildeki biletleri satışa çıkar çıkmaz ‘Sold Out’ olan Hasan Can Kaya, 16 Eylül İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu, 20 Eylül İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 23 Eylül İstanbul Vadi İstanbul, 2 Ekim Ankara 4 Mevsim Tiyatro Salonu, 3 Ekim Adana PGM Sahne ve 14 Ekim'de İstanbul Vadi İstanbul, 15 Ekim Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 21 Ekim İstanbul Vadi İstanbul, 22 Ekim Antalya Türkan Şoray Sanat Merkezi ve 23 Ekim Antalya Açıkhava Tiyatrosunda izleyenleriyle buluşacak.. '1 Erkek, 1 Kadın' başta olmak birçok  projenin yazarlığını gerçekleştiren Hasan Can Kaya, bu kez de 'Güldükçe çoğalıyoruz mottosuyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

 

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