MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriHarun Tekin'den kitap önerileri!
GeriKeyif Harun Tekin'den kitap önerileri!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 01.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Harun Tekin'den kitap önerileri!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Harun Tekin'den kitap önerileri!
Abone Olgoogle-news

Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin, grubun YouTube kanalından dinleyicilerine kitap önerileri vermeye başladı.

Tekin önceki gün Serol Teber’in “Tutunamayanlar’ın Politik Psikolojisi” kitabını önerdi ve ekledi “Kitap, kimlik meselemizi romanlar ve yazarlar üzerinden inceliyor. Aslında hiçbir iddiam yok. Bu kitapları da konularını da benden daha iyi anlatacak çok kişi var. Maksat bu zor günlerde biraz nefes almak.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle