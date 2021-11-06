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'Han Duvarları' şiirinin hikayesi beyazperdeye aktarılacak

#Han Duvarları#Coşkun Çokyiğit#Şiir
Han Duvarları şiirinin hikayesi beyazperdeye aktarılacak

Milli edebiyat akımını başlatan "Han Duvarları" şiirinin hikayesi, "Kurgu ve Gerçek (Maraşlı Şeyhoğlu)" ismiyle sinemaya aktarılacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, Coşkun Çokyiğit'in yazıp yöneteceği belgesel filmde, Şeyhoğlu Satılmış hakkında gerçekler ele alınacak.

Çekimleri Kahramanmaraş, Konya, Ulukışla ve İstanbul'da gerçekleştirilecek belgesel hakkında değerlendirmede bulunan Çokyiğit, yapımın tezli bir belgesel olacağını söyledi.

Çokyiğit belgeselde, Han Duvarları şiirinde hikayesi anlatılan, Faruk Nafiz Çamlıbel'in kurgusuyla öldüğü farz edilen Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ın edebi ve gerçek kişiliği üzerinden, sanatta kurgu ve gerçek sorunsalına değineceklerini ifade etti.

Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ın hayatına odaklanan belgesel filmde ayrıca Çokyiğit, şu soruların cevaplarının aranacağını kaydetti: "Kahramanmaraş'ın müteveffa belediye başkanlarından Dr. Sait Emirmahmutoğlu'nun bu konudaki tanıklığı nedir? Maraşlı Şeyhoğlu'nun kurgulanan hayali bir kahraman ve üç kıtalık koşmanın Faruk Nafiz Çamlıbel tarafından yazılmış olduğunu makalelerinde anlatan hocası Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Coşkun Çokyiğit'e bu konuda ne dedi? Satılmış'ın babası Mevlevi Şeyhi Selim Dede nerelidir? Nasıl bir kişidir? Evladını askere göndermenin yanında Milli Mücadele'de Kuva-yi Milliye'ye yardım etmiş midir? Kahramanmaraş Kurtuluş Savaşı tarihlerinde adı geçmeyen Selim Dede'nin bu harpteki rolü nedir? Maraş Mevlevihanesi ne zaman kapanmış ve akıbeti ne olmuştur? Selim Dede ve oğlunun mezarları nerededir? Hatta mezarlarından iz kalmış mıdır? Mezar taşları var mıdır?"

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#Han Duvarları#Coşkun Çokyiğit#Şiir

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