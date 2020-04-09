Hamlet ya da Hekuba okurla buluşuyor

Schmitt, kitapta İngiliz yazar Shakespeare’in eserinin zihinsel arka planına odaklanıyor, eseri tarihsel bağlamda değerlendiriyor.

Cana Bostan tarafından Türkçe'ye çevrilen kitap, eleştirmenlerin görüşlerini aktarmasının yanı sıra Dumas, Sartre, Goethe ve Schiller gibi yazarlara yaptığı atıf ve yorumlar ile eserin estetik-siyaset ilişkisini ortaya koyması açısından kapsamlı bir çalışma.

Carl Schmitt kimdir?





1888 yılında doğan Carl Schmitt, 20’nci yüzyılın önde gelen hukuk ve siyaset teorisyenlerinden. Siyaset bilim ve hukuk öğrenimi gören Schmitt, 1933’te Berlin Üniversitesi’ne hukuk profesörü olarak atandı. Siyasal düşünceye dost-düşman, olağanüstü hal, politik romantizm gibi kavramlar etrafında pek çok fikir sunan Schmitt 1985’te öldü. Yazarın VBKY tarafından okura sunulan kitapları arasında “Kara ve Deniz: Bir Dünya Tarihi İncelemesi”, “Roma Katolikliği ve Politik Form” ve “Hamlet ya da Hekuba” isimli eserleri bulunuyor.