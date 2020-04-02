Haluk Levent: Ailelere yardım eli uzattı
AHBAP Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent, Baby Turco ile yeni bir yardımlaşma kampanyası başlattı.
Firma resmi satış sitesi üzerinden yapılan alışverişlerden elde edilen tüm kazancın AHBAP Derneği’ne bağışlanacağını duyurdu. Levent, “Bu bağış hareketini Baby Turco ile salgın yüzünden geçim sıkıntısı yaşayan aileler için başlattık. Böylece ortaya çıkan olumsuzlukların bir nebze de olsa önüne geçebiliriz. Bebek bezi alan aileler, başka ailelere yardım eli uzatmış olacak” dedi.
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