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Haber Giriş: 06.11.2020 - 17:59 | Son Güncelleme:

Halle Berry yeniden aşık oldu

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Halle Berry yeniden aşık oldu
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Üç evliliği de boşanmayla biten Halle Berry, yeni bir aşka yelken açtı.

54 yaşındaki Halle Berry ile ondan 4 yaş genç olan şarkıcı ve söz yazarı Van Hunt birkaç aydır birlikte. Van Hunt, birlikte çekilen pozlarını Instagram sayfasından paylaşıyor.

Halle Berry yeniden aşık oldu

Berry ilk evliliğini 1993 ile 97 arasında David Justice ile yaptı. Ardından 2001 ile 2005 arasında Ernic Benet ile evli kaldı. Son eşi Olivier Martinez ile 2013 ile 2016 arasında evliydi. Çiftin birlikteliği olaylı bir şekilde sona erdi.

Halle Berry yeniden aşık oldu

Berry, Kanadalı model Gabriel Aubry ile de olaylı sona eren bir beraberlik yaşadı.

Halle Berry yeniden aşık oldu

En iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazanan ilk siyahi yıldız olan Berry'nin Aubry'den Nahla adında bir kızı, Martinez ile evliliğinden de Maceo adında bir oğlu bulunuyor.

Halle Berry yeniden aşık oldu

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