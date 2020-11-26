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Haber Giriş: 26.11.2020 - 14:50 | Son Güncelleme:

Halk dansları yarıştı

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Halk dansları yarıştı
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Kültürel Miras Platformu’nun Türkiye genelinde 2 aydır yürüttüğü “Türkiye Solo Halk Dansları Projesi”nin finali Ankara’da yapıldı.

7 bölgeden 120 dansçının performans sergilediği gala Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Finalde jürilerden en yüksek puanı alan Kütahya yöresi oyunu birinci olurken, ikinciliği Aydın yöresi oyunu, üçüncülüğü ise Diyarbakır yöresi oyunu kazandı.
Gecede gala programına sponsor olan MFT Prodüksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tekin’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi de verildi.

Halk dansları yarıştı


 

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