Halk dansları yarıştı

7 bölgeden 120 dansçının performans sergilediği gala Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Finalde jürilerden en yüksek puanı alan Kütahya yöresi oyunu birinci olurken, ikinciliği Aydın yöresi oyunu, üçüncülüğü ise Diyarbakır yöresi oyunu kazandı.

Gecede gala programına sponsor olan MFT Prodüksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tekin’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi de verildi.





