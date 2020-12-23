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Haber Giriş: 23.12.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Hale Caneroğlu: Mutlu olmak elimizde

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Hale Caneroğlu: Mutlu olmak elimizde
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Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF Global’in şirketlerinden ICF Türkiye gelenekselleştirdiği “Çarşamba Buluşmaları” webinar serisinin yeni konuğu, oyuncu, yazar ve eğitmen Hale Caneroğlu oldu.

Caneroğlu, “Sen Değiş Dünyan Değişsin” başlığıyla düzenlenen sohbette kendisiyle ilgili merak edilenlere yanıt verdi.

Oyuncu, iyi uyku, meditasyon, günde 15-20 dakika arası spor, birilerine iyilik yapmak ve birileri ile sohbet edebilmek ya da şükür egzersizi yapmak gibi faaliyetlerin önemine dikkat çekti:

“Bunlar bizi mutlu edebilecek şeylerden sadece birkaçı. Amacım, mutluluğun ve iyi olma halinin bize bağlı olduğunu hatırlatmak. Mutluluk arkasından koşarak yakalayacağınız bir hedef değil, sizin yaratacağız bir ruh hali.”

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