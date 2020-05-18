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Haber Giriş: 18.05.2020 - 12:47,Son Güncelleme:

Haldun Dormen'den yeni oyun

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Haldun Dormen'den yeni oyun
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Usta tiyatrocu Haldun Dormen, evde kaldığı günlerde yeni bir tiyatro oyunu yazdı.

Dormen, “Geç mi Acaba?” adını verdiği oyunu sosyal medyada duyurdu: “Şu evde oturduğum günler ayıptır söylemesi çok işime yaradı. ‘Geç mi Acaba?’ adlı oyunumu yazıp bitirdim. Üstelik onu önümüzdeki mevsim oynatacak olan iki tiyatroyla da anlaştık. Eskişehir ve Sahne Tozu tiyatrolarında sahneye konulacak oyunların yönetmenleri Mete Ayhan ve Çağlar İşgören olacak.”

 

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