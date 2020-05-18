Haldun Dormen'den yeni oyun

Dormen, “Geç mi Acaba?” adını verdiği oyunu sosyal medyada duyurdu: “Şu evde oturduğum günler ayıptır söylemesi çok işime yaradı. ‘Geç mi Acaba?’ adlı oyunumu yazıp bitirdim. Üstelik onu önümüzdeki mevsim oynatacak olan iki tiyatroyla da anlaştık. Eskişehir ve Sahne Tozu tiyatrolarında sahneye konulacak oyunların yönetmenleri Mete Ayhan ve Çağlar İşgören olacak.”