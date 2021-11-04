Hakan Taşıyan: Tekrar hayata döndüm

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Sofiane Feghouli ve Fatih Terime övgüler Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...Sofiane Feghouli ve Fatih Terim'e övgüler! Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...#Galatasaray
Okan Buruk için büyük sürpriz Yeni takımını böyle duyurdular...Okan Buruk için büyük sürpriz! Yeni takımını böyle duyurdular... #Okan Buruk
Fed dün ne yaptı Ekonomiler bundan nasıl etkilenecekFed dün ne yaptı? Ekonomiler bundan nasıl etkilenecek?#FED
Canlı | Belçikada ilk düdük çaldıCanlı | Belçika'da ilk düdük çaldı#Royal Antwerp
Galatasaray, Avrupada fırsat tepti 2 gol...Galatasaray, Avrupa'da fırsat tepti! 2 gol...#UEFA Avrupa Ligi
Bakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70in üzerine çıkarılması şartBakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70'in üzerine çıkarılması şart#Koronavirüs
Altundan dikkat çeken paylaşım: Bizim yolumuz milletimize hizmet yoluAltun'dan dikkat çeken paylaşım: Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu#Fahrettin Altun
Türkiye 2023 Vizyonu Zirvesinde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4te 1 fiyatına satıyoruzTürkiye 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4'te 1 fiyatına satıyoruz#Hazine Ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
Yalancının mumu yatsıya kalmadı Foyası ortaya çıktıYalancının mumu yatsıya kalmadı! Foyası ortaya çıktı#Taksi Şoförü
S-400ler İncirlikte iddiası Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok 'S-400'ler İncirlik'te' iddiası! Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok#İbrahim Kalın
Komşuda işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı Bir haftada ikinci kez...Komşu'da işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı! Bir haftada ikinci kez...#Koronavirüs
Tarihi rekor Tüm zamanların zirvesini gördüTarihi rekor! Tüm zamanların zirvesini gördü#Borsa İstanbul
Yürek yakan kaza Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...Yürek yakan kaza! Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...#Batman
İstanbulluların beklediği haber geldi... Test sürüşleri 8 Kasımda başlayacakİstanbulluların beklediği haber geldi... Test sürüşleri 8 Kasım'da başlayacak#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Bakanlıktan açıklama geldi Yerli otomobilde önemli gelişmeBakanlıktan açıklama geldi! Yerli otomobilde önemli gelişme#TOGG
HABERLERKelebek Haberleri Keyif Haberleri

Hakan Taşıyan: Tekrar hayata döndüm

#Hakan Taşıyan#ANKARA Şehir Hastanesi#3-9 Kasım Organ Ve Doku Bağışı Haftası
Hakan Taşıyan: Tekrar hayata döndüm

ANKARA Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı Hakan Taşıyan, katıldığı organ bağışı farkındalık etkinliğinde, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım" dedi.

Haberin Devamı

Şifanur SANSAR-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- Ankara Şehir Hastanesi'nde '3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası' nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, geçen yıl hastanede karaciğer ile böbrek nakli olan ve 7 ay süren tedavisinin ardından yaklaşık 5 ay önce taburcu edilen şarkıcı Hakan Taşıyan da katıldı. Taşıyan, organ naklinin kendisine umut ışı olduğunu ve yeniden hayata döndüğünü belirterek, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım. Canı gönülden gönüllü olan bütün insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha aydın olalım. Çok hassas bir konudur. Allah bizleri sevdiklerimizden ayırmasın. Gönül birlikteliği veren dualarını esirgemeyen tüm insanlardan Allah razı olsun. Hayat çok güzel, nefes almak çok güzel, sevmek çok güzel. Bunu birbirimizden esirgemeyelim. Gerçekten Allah'ın huzurunda çok büyük sevap. Tüm merhem bekleyen hastalarımıza merhem olalım. Buna ihtiyacımız var" diye konuştu.

Hakan Taşıyan: Tekrar hayata döndüm


PROF. DR. BOSTANCI: ORGAN NAKLİ CANDAN CANA YAPILAN BİR SADAKADIR
Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ise, Hakan Taşıyan'ın nakil sürecini anlatarak, "Hakan bey yaklaşık 1 buçuk yıl önce geldi. Geldiğinde hem karaciğerinde hem de böbreğinde problem vardı. Hem karaciğer hem de böbrek nakli yapma kararı aldık. Bir akşam İzmir'den karaciğer çıktı ve devletimizin sağladığı imkanla uçak ile oraya gidilerek karaciğer alındı. Daha sonra kendisine karaciğer nakli yaptık. Beş gün sonra da kız kardeşinden böbrek nakli gerçekleştirildi. Nakil üzerinden yaklaşık 9 ay geçti, şu anda bir delikanlı gibi karşımızda ve sahnelere döneceği günü bekliyoruz. Organ nakli candan cana yapılan bir sadakadır. Bunu unutmamak lazım. O nedenle organ bağış haftasında herkesi organlarını bağışlamaya davet ediyorum. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir insan yaklaşık 9 kişiye hayat vermektedir. Lütfen organlarınızı bağışlayın. Herkes yakınına sarılabilsin" dedi.

DOKTORLARDAN RESİM SERGİSİ

Haberin Devamı

Etkinlik kapsamında, Koodinatör Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Süha Şen ve Genel Cerrahi Kliniği Asistan Hekimi Dr. Merve Gül Kasım da hastanede resim sergisi açtı. Türkiye'nin organ naklinde dünyada 5'inci sıra olduğunu anlatan Uzman Dr. Süha Şen, "Organ nakli haftasında bizim asıl istediğimiz organlarımızın bağışlanması ve böylece organ bekleyen hastalarımızın sağlıklarına kavuşması. Akciğer, karaciğer nakli yapılan hastalarımız sağlıklarına kavuşuyorlar, aileleriyle yaşamlarını devam ettiriyorlar. Burada sadece hastalar değil hastaların aileleri de mağdur olup yıpranmakta. Dünyada organ naklinde 5'inci sıradayız. Sadece ölmüş olan kişilerden değil ailelerden yapılan nakiller de bizim için oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Taşıyan#ANKARA Şehir Hastanesi#3-9 Kasım Organ Ve Doku Bağışı Haftası

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Sekiden estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım

Deniz Seki'den estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım!

#Deniz Seki
Yiğit Kirazcıdan sevgilisi Pınar Denize doğum günü mesajı

Yiğit Kirazcı'dan sevgilisi Pınar Deniz'e doğum günü mesajı

#Zeynep Sever Demirel
Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin