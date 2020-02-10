Hakan Akkaya’dan New York’ta bir ilk

Arka arkaya NYFW takviminde yer alan ilk Türk modacı olarak bir ilke de imza atan Akkaya önceki gün Pier59 Studios’da “Justice” adını verdiği 180 parçalık koleksiyonunu 46 yabancı modelle tanıttı.

Defilede Çağla Şikel baş manken olarak 3 ayrı tasarımla podyumda yürüdü. Koleksiyonun ilham kaynağı ise modern dünyadan uzak

yaşayan Amişler topluluğu ile punk kültürünün birleşimi oldu.

Akkaya defile bitiminde “Bu özel koleksiyonumu şiddete karşı dimdik duran korkusuz kadınlara ithaf ettim. Kadın cinayetleri ve tacizlerine, hayır” dedi.



‘Las Tesis’ dansına destek

Hakan Akkaya, kadınlara yönelik şiddet ve tacizleri protesto etmek için Şilili bir grup aktivistin başlattığı “Las Tesis”in başlattığı dans akımına destek verdi. Siyah kumaşla gözlerini bağlayarak podyuma çıktı.