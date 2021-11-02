Hafta sonu konserleri

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Ebru Yaşar, pandemi döneminde kapalı olan Kıbrıs Kaya Artemis Otel’in açılışında sahneye çıktı. Şıklığıyla dikkat çeken sanatçı, “Seyircimize saygımızdan özeniyoruz” dedi. Yaşar, meslektaşı Gülşen’in beş farklı konserde aynı ayakkabıyı giydiği hatırlatılınca da şöyle konuştu: “O yine 5 kere giymiş, vallahi bu benim 7’nci giyişim. Ayakkabı bu, bir kere sahneye çıkmakla eskimiyor ki. Zaten ayakkabılar el yakıyor.”

ŞÜKÜR KAVUŞTURANA

2 yıl aradan sonra yeniden Kıbrıs’ta sevenleriyle buluşan Ebru Gündeş ise Concorde Luxury Resort’ta konser verdi. Sanatçı, kendisini dinlemeye gelen 1200 kişiye; “Şükür kavuşturana. Sizlerden çok uzak kaldık. 2 yıl sonra birlikte olmak büyük keyif. Bir daha Allah ayırmasın” diye seslendi. Gündeş, konserinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da kutladı.