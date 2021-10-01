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Hafta sonu dopdolu KELEBEK

#KELEBEK#Ömür Gedik#Onur Baştürk
Hafta sonu dopdolu KELEBEK

Magazin dünyasının gündemini belirleyen Kelebek, bu haftadan itibaren cumartesi pazar günleri sayfa sayısını artırıyor. Kelebek; ses getirecek haberleri, ilgi çekici içerikleri, birbirinden renkli köşeleriyle hafta sonunda da fark yaratacak!

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HER HAFTA
MAGAZiN KONSEYi
Türkiye’nin en çok okunan magazin yazarları Ömür Gedik, Onur Baştürk, Savaş Özbey ve Orkun Ün, haftanın gündemini her pazar “Magazin Konseyi”nde değerlendirecek.

ŞİMDİ NE YAPIYORLAR?

Geçmişte fırtınalar estiren, sonrasında ise sessizliğe bürünen ünlü yıldızlar bugün nerede, ne yapıyor? Eda Solmaz, o isimleri “Şimdi Ne Yapıyorlar?” köşesiyle Kelebek’e taşıyor.

Hafta sonu dopdolu KELEBEK

Eda Solmaz’ın bu haftaki konukları “Ara Beni” şarkısıyla hafızalara kazınan Oya-Bora ikilisi.

FISILTI GAZETESİ
Kulislerde konuşulanlar, kulaktan kulağa yayılanlar, gündem yaratan olayların perde arkası; hepsi İsmail Bayrak’ın “Fısıltı Gazetesi”nde.

 BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

 Ünlülerin bilinmeyen yönleri, Behlül Aydın’ın hazırlayacağı “Bunları Biliyor muydunuz?” köşesiyle açığa çıkacak.

HAFTANIN 'EN'LERİ

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Yeni aşklar, ayrılıklar, polemikler, skandallar; en çok ses getiren magazin olaylarını Cansu Aydın Topcu “Haftanın En’leri” köşesinde listeleyecek.

12 SAYFA
DEV BULMACA
Birbirinden keyifli bulmacaların yer aldığı 12 sayfalık Bil Bul eki, yenilenmiş haliyle her gün Kelebek’te.

 

 

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#KELEBEK#Ömür Gedik#Onur Baştürk