Hadise dünya listelerinde

Şarkı, YouTube’un tüm dünyayı kapsayan “worldwide” listesine de 59’uncu sıradan girip 25’inci sıraya yükseldi. Hadise dinleyicilerine teşekkür etti: “Klibimiz Türkiye listesinde 1 numara. Avusturya, Almanya, Azerbaycan, Kıbrıs, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Belçika ve birçok ülkede ilk sıralardan listelere giren klip ve şarkımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.”





