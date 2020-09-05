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Haber Giriş: 05.09.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

Hadise dünya listelerinde

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Hadise dünya listelerinde
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Hadise’nin yeni şarkısı “Küçük Bir Yol”, YouTube’da 15 saat içinde 2 milyon izlenme sayısına ulaştı ve sitenin “Türkiye trendler” listesinde 1 numaraya yerleşti.

Şarkı, YouTube’un tüm dünyayı kapsayan “worldwide” listesine de 59’uncu sıradan girip 25’inci sıraya yükseldi. Hadise dinleyicilerine teşekkür etti: “Klibimiz Türkiye listesinde 1 numara. Avusturya, Almanya, Azerbaycan, Kıbrıs, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Belçika ve birçok ülkede ilk sıralardan listelere giren klip ve şarkımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.”

Hadise dünya listelerinde


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