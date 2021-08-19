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Haber Giriş: 19.08.2021 - 12:36 | Son Güncelleme:

Hababam Sınıfı'nın unutulmaz isminden "Bir gülücük hikayesi"

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Hababam Sınıfı'nın unutulmaz isminden "Bir gülücük hikayesi"

Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız' lakabıyla tanınan Tuncay Akça "Bir gülücük hikayesi" adlı kitabıyla sevenleriyle buluştu.

Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Şener Şen, ,Ayşen Gruda, Tarık Akan gibi Türk Sinemasının usta oyuncularının rol aldığı unutulmaz Hababam Sınıfı'nın en küçük öğrenci rolünü üstlenen Tuncay Akça'nın büyük mutluluğu...   Yıllarca hayalini kurduğu ve hayatını anlatan "Bir gülücük hikayesi" adlı kitabını piyasaya çıkaran başarılı oyuncu "Her şeye rağmen hayata gülün" diyerek mutluğunu dile getiriyor.

Hababam Sınıfının unutulmaz isminden Bir gülücük hikayesi

 

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