Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte ayrıntılar
Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Şener Şen ve Münir Özkul gibi usta isimlerin başrolünde yer aldığı serinin en beğenilen filmlerinden Hababam Sınıfı Uyanıyor, Üsküdar'daki Adile Sultan Kasrı'nda çekildi. Halit Akçatepe'nin oynadığı son Hababam Sınıfı filminde, Tarık Akan da yer almıyor. İşte, filmin konusuna ilişkin ayrıntılar...
1976 yapımı, yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, televizyon ekranlarında yayınlandığı zaman merak konusu oluyor. İşte filmin konusu...
Okula Ahmet adında yeni bir öğrenci gelir. Ahmet'in babası, Mahmut Hoca'nın eski bir arkadaşıdır. Ahmet, babasının vefatından sonra eğitimini sürdürebilmek için Mahmut Hoca'dan yardım ister. Ahmet, Hababam Sınıfı'na verilir. Hababamdakilerin aksine çok çalışkan bir öğrenci olan Ahmet, sınıfa uyum sağlamakta zorlanır. Zamanla arkadaşlarına alışsa da, vazgeçemeyeceği doğruları vardır.
OYUNCU KADROSU
Münir Özkul - Kel Mahmut
Adile Naşit - Hafize Ana
Kemal Sunal - İnek Şaban
Halit Akçatepe - Güdük Necmi
Ahmet Sezerel - Ahmet Sezer
Şevket Altuğ - Kimya hocası Şevket
Şener Şen - Badi Ekrem
Ali Çamlıca - Edebiyat hocası Zühtü
Muharrem Gürses - Müdür
Hakkı Karadayı - Veysel Efendi
Cem Gürdap - Tulum Hayri
Feridun Şavlı - Domdom Ali
Cengiz Nezir - Bozum Cahit
Ahmet Arıman - Hayta İsmail
Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir
Tayfun Akalın - Öğrenci
Ertuğrul Bilda - Külyutmaz
Akil Öztuna - Felsefe hocası Akil
Hayri Karabey - Coğrafya Hocası
Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca
Mehmet Çatay - Öğrenci
Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri
Ergin Orbey - Müfettiş Hüseyin Şevki Topuz
Tuncay Akça - Bacaksız
Cafer Dere - Öğrenci
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