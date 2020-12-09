Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte ayrıntılar

1976 yapımı, yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, televizyon ekranlarında yayınlandığı zaman merak konusu oluyor. İşte filmin konusu...

Okula Ahmet adında yeni bir öğrenci gelir. Ahmet'in babası, Mahmut Hoca'nın eski bir arkadaşıdır. Ahmet, babasının vefatından sonra eğitimini sürdürebilmek için Mahmut Hoca'dan yardım ister. Ahmet, Hababam Sınıfı'na verilir. Hababamdakilerin aksine çok çalışkan bir öğrenci olan Ahmet, sınıfa uyum sağlamakta zorlanır. Zamanla arkadaşlarına alışsa da, vazgeçemeyeceği doğruları vardır.

OYUNCU KADROSU

Münir Özkul - Kel Mahmut

Adile Naşit - Hafize Ana

Kemal Sunal - İnek Şaban

Halit Akçatepe - Güdük Necmi

Ahmet Sezerel - Ahmet Sezer

Şevket Altuğ - Kimya hocası Şevket

Şener Şen - Badi Ekrem

Ali Çamlıca - Edebiyat hocası Zühtü

Muharrem Gürses - Müdür

Hakkı Karadayı - Veysel Efendi

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Feridun Şavlı - Domdom Ali

Cengiz Nezir - Bozum Cahit

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir

Tayfun Akalın - Öğrenci

Ertuğrul Bilda - Külyutmaz

Akil Öztuna - Felsefe hocası Akil

Hayri Karabey - Coğrafya Hocası

Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca

Mehmet Çatay - Öğrenci

Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

Ergin Orbey - Müfettiş Hüseyin Şevki Topuz

Tuncay Akça - Bacaksız

Cafer Dere - Öğrenci