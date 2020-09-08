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Haber Giriş: 08.09.2020 - 13:01 | Son Güncelleme:

Güvercinler sahiplerini buldu

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Güvercinler sahiplerini buldu
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23. Altın Güvercin Beste Yarışması önceki gün sona erdi. Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da gerçekleşen geceye Erol Evgin’in performansıyla Okan Bayülgen’in sözleri damga vurdu.

Kuşadası 23. Altın Güvercin Beste Yarışması 3 günlük maratonun ardından sona erdi. Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da gerçekleşen gecenin sunuculuğunu Gonca Vuslateri ile Metin Uca üstlendi. Yüzlerce bestenin ve yorumcularının yarıştığı Altın Güvercin’in ödül gecesinde finale kalan 10 şarkı, finalistler tarafından seslendirildi. İlk kez, dijital oylama ile jürinin yanı sıra halk da oy vererek ödül alanların belirlenmesine katkıda bulundu. Okan Bayülgen, Tuna Kiremitçi, Berkay, Ahmet Güvenç, Ali Rıza Türker, Cihan Okan, Metin Özülkü, Şebnem Özsaran, Güliz Ayla, Mehtap Meral de jüri üyeleri arasında yer aldı. Söz yazarı ve yorumcu Deniz Özçelik, söz ve müziği kendisine ait olan “Kokun Şehir Değiştirdiğinde” isimli şarkısıyla hem “En İyi Yorumcu”, hem de Altın Güvercin Beste Yarışması birincilik ödülünün sahibi oldu.

Güvercinler sahiplerini buldu


EROL EVGİN’E ONUR ÖDÜLÜ

Yarışmanın gelenekselleşen Onur Ödülü ise bu yıl KUSAV Onur Ödülü adıyla Erol Evgin’e verildi.
Evgin, ödülünü aldıktan sonra sevilen şarkılarını seslendirdi. Son dönemlerde artan kadına, çocuğa ve hayvanlara yönelik şiddet eylemlerine dikkat çeken Erol Evgin, “Kadından korkmayın” dedi. 
Güvercinler sahiplerini buldu

Gecenin birincisi Altın Güvercin ödülü Deniz Özçelik - Ödülü Veren: Evrim Karakoz
Güvercinler sahiplerini buldu

İkincilik ödülü Gümüş Güvercin - Doğan Kospançalı - Ödül Veren: Süleyman Bülbül 
Güvercinler sahiplerini buldu

Üçüncülük ödülü Bronz Güvercin - Kaan Çoban - Ödül Veren: Ömer Günel

Güvercinler sahiplerini buldu

Berkay Şahin- Okan Bayülgen
Güvercinler sahiplerini buldu

Gonca Vuslateri - Metin Uca

 

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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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