Ulusal Kısa Metraj Film yarışması ‘Jüri Özel Ödülü’nü açıklamak için sahneye çıkan başarılı oyuncu Cemre Ebüzziya, Leo Marciano elbisesiyle dikkat çekti.

Altın Portakal Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'na seçilen 12 filmi değerlendiren oyuncu, duygularını şu şekilde dile getirdi; ‘Bu zorlu döneme rağmen sinemamızın geleceğine ışık tutmaya devam etmek çok gurur verici. Yarışmalara katılan ödül alan veya almayan bütün sinema emekçilerini ve ekipleri tebrik ediyorum.‘ dedi



Ulusal Kısa Metraj Film yarışmasında ‘Jüri Özel Ödülü’nü Binbir Gece Masalları filmiyle yönetmen Mahsun Taşkın, ‘En iyi Film’ kategorisinde ise Mamaville ile yönetmen Irmak Karasu kazandı.

Cemre Ebuzziya, geçtiğimiz sene Berlin Film Festivali'ndeki Kız Kardeşler filmindeki performansıyla İstanbul Film Festivali, Slemani Film Festivali ve Uçan Süpürge Film Festivali'nde ödüller kazanmıştı.