Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filminin konusu ne? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu

2018 yılında vizyona giren ve Orhan Erkal'ın yönetmenliğini üstlendiği "Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet" adlı film, bir pizzacıda motorlu kurye olarak çalışan Gürbüz'ün içine atıldığı macerayı ele alıyor. İşte, Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filminin konusu ve oyuncu kadorusu...

Gürbüz, geçimini bir pizza restoranında motorlu kuryelik yaparak sağlamaktadır. Çalıştığı pizzacıda müdür olmanın hayalini kuran Gürbüz, sözlüsü Aylin ile evlilik planları yapar. Fakat sözlüsünün kıskançlıklarından muzdariptir. Bu sorundan kurtulmanın yollarını arayan Gürbüz'e en yakın arkadaşı Ferhat bir tavsiyede bulunur. Ferhat, Gürbüz'ün gün boyunca yaptıklarını cep telefonu ile kaydedip Aylin'e göndermesini önerir. Gürbüz, Aylin'in gün içerisinde neler yaşadığını, ne sorunlarla cebelleştiğini gördüğünde kıskançlığı bırakacağını umut ederek fikri uygulamaya karar verir. Fakat kayıt altına aldığı ilk siparişinde bir cinayete şahit olunca işler karışır.

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