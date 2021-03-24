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Haber Giriş: 24.03.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

Günther Anders’in “Günlükler”i ilk kez Türkçede

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Günther Anders’in “Günlükler”i ilk kez Türkçede

 Aktivist kimliğiyle de öne çıkan filozof Günther Anders'in “Umutsuzsam Bana Ne! Değilmişim Gibi Devam!” adlı “Günlükler”i ilk kez Türk okuruyla buluşuyor. Herdem Belen ve Hüseyin Ertürk çevirisiyle bu hafta raflardaki yerini alan kitapta Anders, elli yıl boyunca hep başkaları için gözlemlediğini, aldığı notları asla kendisi için yontmadığını vurguluyor. Kitap, İthaki Yayınları arasından piyasaya çıktı.

Günther Anders'in “Günlükler”i, filozofun II. Dünya Savaşı ekseninde Avrupa ve ABD'deki hayatına dair izlenimlerinin yer aldığı bir kitap olmakla kalmıyor, harabeler ve Hollywood kostümlerinden müze kültürüne, Holocaust'tan atom bombasına ve savaş sonrası Almanya'nın ruhsal portresine kadar birçok konuda çarpıcı sorular ve yorumlarla dolu felsefi bir metin kimliğine de bürünüyor.

Elli yıl boyunca hep başkaları için gözlemlediğini, aldığı notları asla kendisi için yontmadığını vurgular Günther Anders. Bu bakış açısının sansürünü atlatmış, farklı tema başlıkları altında destelenmiş, Hollywood’da temizlik işçiliği yaptığı dönemle başlayan, yirmi beş yılı kapsayan paragraflardan oluşan günlükler, özneliğe meraksız, kendini önemsemeyen, “Dünya’nın haline direnme düşüncesinin açıksözlü oksijeni” bir filozofun, sürgün yıllarından başlayıp elinin ayağının tutmadığı “morukluk günlerine” dek devam eden “zarif nezaketsizlikleri”dir bir anlamda.

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