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Günde en az 10 bardak kahve içiyorum
Merhum sanatçı Erol Büyükburç’un kızı Jeyan Büyükburç önceki gün Beta Yeni Han’da gerçekleşen “Dünya Kahve Günü” etkinliğine katıldı.
Büyükburç, “Güne kahve ile başlayıp akşama kadar kahve içenlerdenim. Günde en az 10 bardak içiyorum. 40 metrekare küçücük bir evim var, büyük bir kısmını kahve makinelerine ayrılmış durumda. 5 tane kahve makinem ve çekirdekler için öğütücüm var. Ama çözünebilir kahveyi hiç sevmiyorum. Asıl kahve çekirdekten olacak ve taze çekilecek” dedi.
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