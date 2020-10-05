Günde en az 10 bardak kahve içiyorum

Büyükburç, “Güne kahve ile başlayıp akşama kadar kahve içenlerdenim. Günde en az 10 bardak içiyorum. 40 metrekare küçücük bir evim var, büyük bir kısmını kahve makinelerine ayrılmış durumda. 5 tane kahve makinem ve çekirdekler için öğütücüm var. Ama çözünebilir kahveyi hiç sevmiyorum. Asıl kahve çekirdekten olacak ve taze çekilecek” dedi.