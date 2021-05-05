Gülşen Bubikoğlu'ndan mutlu günler temennisi

Bubikoğlu, fotoğrafa şu notu da düştü: “Umarım bu sıkıcı kapanmalar işe yarar da insanlar güzel, sağlık dolu bir yaz geçirebilirler. Sağlık çalışanlarımız rahat bir nefes alabilirler. Ekonomik durumlar da yavaştan yoluna girer. Tabii en güzeli virüsün hepten yok olması. Biraz ütopik ama güzel bir sürpriz olurdu. Sağlıkla kalalım.”

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?