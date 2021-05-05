MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriGülşen Bubikoğlu'ndan mutlu günler temennisi
GeriKeyif Gülşen Bubikoğlu'ndan mutlu günler temennisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 05.05.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Gülşen Bubikoğlu'ndan mutlu günler temennisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gülşen Bubikoğlu'ndan mutlu günler temennisi

Türk sinemasının usta oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, selfie’sini yorumlara kapalı bir şekilde sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bubikoğlu, fotoğrafa şu notu da düştü: “Umarım bu sıkıcı kapanmalar işe yarar da insanlar güzel, sağlık dolu bir yaz geçirebilirler. Sağlık çalışanlarımız rahat bir nefes alabilirler. Ekonomik durumlar da yavaştan yoluna girer. Tabii en güzeli virüsün hepten yok olması. Biraz ütopik ama güzel bir sürpriz olurdu. Sağlıkla kalalım.”

Gülşen Bubikoğlundan mutlu günler temennisi

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi