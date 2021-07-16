Gülme sırası şimdi seyircide

Fırat Albayram, “Bu benim 8’inci komedi filmim. Artık alıştım komedide oynamaya. Fakat aile komedisinde oynamak çok güzeldi” dedi. Filmde eşi Ceyda Kasabalı ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, “Eşim gerçekten çok iyi oynadı” yorumunu yaptı. Yaprakçı da “Biz filmi yaparken çok güldük, çok eğlendik. Şimdi herkesi gülmek için filmimize bekliyoruz” dedi.

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