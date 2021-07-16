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Gülme sırası şimdi seyircide
“Vay Babam Vay” filminin galası önceki gün İstanbul Sapphire AVM’de yapıldı. Yapımcı Onur Yaprakçı, yönetmen Gökhan Arı, oyuncular Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.
Fırat Albayram, “Bu benim 8’inci komedi filmim. Artık alıştım komedide oynamaya. Fakat aile komedisinde oynamak çok güzeldi” dedi. Filmde eşi Ceyda Kasabalı ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, “Eşim gerçekten çok iyi oynadı” yorumunu yaptı. Yaprakçı da “Biz filmi yaparken çok güldük, çok eğlendik. Şimdi herkesi gülmek için filmimize bekliyoruz” dedi.