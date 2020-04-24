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Haber Giriş: 24.04.2020 - 12:21,Son Güncelleme:

Güliz Ayla: Şarkı almak çok pahalı

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Güliz Ayla: Şarkı almak çok pahalı
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Güliz Ayla, Hakan Kanburoğlu’nun sosyal medyadaki canlı yayınına katıldı.

 Ayla, yeni şarkısı “Sarmaşık”a gelen tepkilerden memnun olduğunu dile getirdi: “Kliptede olgun bir kovboy kızıyım. Klibin siyah beyaz olmasını tercih ettik.” Rap’çi Ege Çubukçu’yla aşk yaşayan Ayla, “Ege ile evden çıkmıyoruz, tavla oynuyoruz, yemek yapıyoruz. Müziğimiz hakkında konuşuyoruz, katkılar sunuyoruz. Evlilik düşünmüyoruz” dedi. Genç şarkıcı ayrıca
“Başka bestecilerden şarkı alır mısın?” sorusuna “Şarkı almasına alırım ama çok pahalı. Biri hediye ederse neden olmasın. O yüzden yazmaya devam” cevabını verdi.

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