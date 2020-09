Güldükçe çoğalacağız!

Stand up yapmaya nasıl başladınız? Sizi bu yola sürükleyen neydi?

- Çocukluğum, İstanbul, Güngören’de geçti. Yersiz şaka yapan, aşırı neşeli ve enerjik bir çocuktum. İnsanları güldürdüğümde etrafımdakilerden fırça yerdim. “Ne zaman düzelecek bu çocuk? Bu hiç efendi değil” gibi tepkiler alırdım. Hatta etrafıma, “Artık düzeleceğim. Söz, efendi olacağım” diye vaatlerde bulundum. Yakın çevremin kusur gibi gördüğü mizah tutkusunu bırakmayıp meslek olarak yapma fikri rüyalarıma girmeye başladı.

Komedyenliğe kafa yordukça o rüya, kendi mizahımı yapma fikrine dönüştü. Ama hiç tanıdığım olmayınca, sektöre girmek ve barınmak çok zor oldu. Birkaç yıl setlerde çalıştım. Hem evi geçindiriyordum hem de senaryo ilmini öğrenebileceğim her yolu deniyor, kendi projelerimin yazımı için sabahlıyordum. Yavaş yavaş yazar olarak işler almaya başlayınca sette çalışmayı tamamen bıraktım ve kendimi senaryo yazmaya adadım.

6 sene boyunca piyasada çeşitli işlerde senaristlik yaptım. Bu arada kendi projelerimi yazdım ama satamadım. 2014 yılında senarist arkadaşların da ısrarıyla, sürekli ertelediğim stand up gösterilerine başladım.

İlk Leman Kültür Beşiktaş’ta çok az kişiye gösteri yaptım. Birkaç sene içinde kulaktan kulağa yayılarak mekanı doldurmaya başladım. Hatta bazı gösterilerimde kuyruk oluyordu. Ünsüz olmama rağmen, stand up’tan geçinmeye başladım. Artık sadece komedyen olarak kendime proje yazacak, hayata geçirmeye çalışacaktım. “Konuşanlar Talk Show” da o sürecin bir ürünüydü.Kendi hikayelerimi anlatıyorum

◊ Senarist arkadaşlarınız olmasa o hırsı kendinizde bulur muydunuz? Dönüm noktanız neydi?

- Hırs değil de tutkuydu. Dönüm noktası sorunuza gelirsek de tek bir dönüm noktası olmadı hayatımda. “Güngören’de, arkadaşlara şaka yaparken, oradan geçen bir yapımcı kartını verdi” gibi bir hikayem yok. Kimse kapıları açmadı hatta inatla kapalı tuttular. Ben başka bir kapı yapıp oradan girmek zorunda kaldım.

◊ “Konuşanlar Talk Show” dijital dünyada da sevildi... Sizin için bu proje ne ifade ediyor?

- Yayına giren, ilk kişisel projem. O açıdan çok özel. Seyircide de bu kadar karşılığını bulması çok mutlu etti. Halbuki, bu talk şovu stand up’a yeni başladığımda yazmış, ancak satamamıştım. Projeyi sunduğum kişiler, daha önce yapılmayan bir iş olduğu için riskli bulmuştu. Ben de rafa kaldırmıştım. Yıllar sonra başka bir iş için bir araya geldik arkadaşlarla. O işle ilgili problemler çıktı. Biz de “Konuşanlar”ı yaptık.

◊ “Stand Up Party” isimli yeni şovunuzla Türkiye turnesine çıkıyorsunuz. İzleyenler neyle karşılaşacak?

- “Stand Up Party” ile “Konuşanlar Talk Show” iki farklı proje. “Konuşanlar” ekranda yayınlanması için yazdığım bir talk şov formatı.

Dolayısıyla diyalog üzerine, doğaçlama inşa edilen bir mizah var. “Stand Up Party” ise bildiğimiz klasik anlamda bir stand up gösterisi.

Kendi hikayelerimi, tespitlerimi içeren; yine çok gülmeyi vaat eden ama doğaçlamanın çok daha az olduğu bir iş. İkisinin tek ortak yönü ikisini de benim yapıyor olmam.

Seyircim arkadaş grubum gibi

◊ Mizaha bakış açısınız nasıldır?

- Mizah alanında üreten bir insan olarak inancım o ki hem halkın çok sevdiği hem de kaliteli işler yapmak mümkün. Var olmak için vasat olmaya gerek yok. Zaten, seyirci vasat işler için dillendirilen “Halk bunu istiyor” mazeretinden bıktı.



◊ Gösterilerde sizi en çok zorlayan ya da mutlu eden şey nedir?

- Zorlayan bir şey yok. Seyircim arkadaş grubum gibi... Hepsini çok seviyorum. Evime misafirliğe gelmişler de muhabbet edecekmişiz gibi bir hissiyatım var. Biletlerin kısa sürede bitmesi ise beni mutlu ediyor. Çünkü “Party” ne kadar kalabalık olursa, o kadar eğlenceli oluyor. Güldükçe çoğalacağız.



◊ Bu işten para kazanınca hayatınızda neler değişti?

- Benim için para sadece daha özgürce üretebilmek için anlamlı. Geçim derdi olmadan, baskı altında kalmadan üretebilmek verimi arttırıyor. Mizah özgür kafaların işi çünkü.

Sinema filmi projemiz var

◊ Şu an senaristlik hayatınızın neresinde?

- Üretmek her zaman hayatımın merkezinde. Yeni projelerle ilgili de evet, bir süre sonra sürprizlerimiz olabilir. Stand up daha kolay olduğu için yapmıyorum, anlatacaklarım olduğu için yapıyorum. Yoksa güzel olan hiçbir

şey kolay değildir.



◊ Her komedyenin bir de sinema filmi vardır. Sizi de beyazperdede görür müyüz?

- Var öyle planlarımız. Büyük aksilikler olmazsa, umuyorum göreceğiz önümüzdeki süreçte.