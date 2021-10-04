Gülben Ergen evinde kaza geçirdi, hastanelik oldu!

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Gülben Ergen (49), evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü şarkıcı, evinde ayak bileğini burkarak, düştüğünü duyurdu. Hastanede çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Ergen, sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde de menisküs yırtığı oluştuğunu ifade etti.

Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Ergen, "Dün gece evimizin içerisinde, düz yerde, ayak bileğimi nasıl burktuğumu anlamadan düşmeyi başaranlardanım... 'Süper Kadın' tripleriyle 'Geçer, geçer. Yarına bir şey kalmaz' deyip, doktoru aramayan, hastaneye gitmeyen, gece ağrıdan 'sessizce inleyen' yine benim... Kahvaltıda krep, akşam maç öncesi bitmesi gereken ödevler, yazlıkların kalkıp, kışlıkların çıkması, verilecek kıyafetlerin denenmesi gibi tatlı detaylar günlük neşemizle devam ederken... Yola çıktığımız yeni markamızın reklam filminin son revizeleri, yayın tarihi, onayı, müziğinin okunması, onaylanan konser tarihlerinin takvimi, gidiş-dönüş detayları, nerede ne kostüm giyilecek, kendi markamın Sağlık Bakanlığı belgelerinin tamamlanması, yeni web sitesinin içeriği... Hepsine benim bakmam, hatasız onay vermem gereken bir kucak dolusu sorumluluk daha... Zor ama şikayet yok. Sağ ayak tabanında avülsiyon kırığı dediğimiz bağ yaralanması ve dizde de menisküs yırtığı... Hay maşallah... Arayan, soran yazan herkese teşekkürler. Ağrı kesicimi aldım, ayağımı uzattım. Bir köfteli yayla çorbamız var ki, yarın takla attırır bana. O zaman hep birlikte ne diyoruz? Unutmayın ki; kırık, çatlak, yırtık hepsi hallolur. Ruh sağlığımız yerinde..." mesajını paylaştı.

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Ergen'e sanatçı dostları ve sevenlerinden destek mesajları geldi.