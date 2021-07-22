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Haber Giriş: 22.07.2021 - 17:51 | Son Güncelleme:

Gülben Alaçatı’yı Yaktı…

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Gülben Alaçatı’yı Yaktı…

Gülben Ergen önceki akşam konser maratonuna Çeşme Alaçatı Şerife’de başladı… Bayramı bu kadar kalabalık geçirmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Gülben Ergen dinleyicilerine "Lütfen Covid 19 kurallarını ihmal etmeyin, sağlık her şeyden önemli" uyarısında bulundu.

Konserinde dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne klasikleşmiş şarkıları da söyleyen Gülben Ergen ‘e tüm hayranları tek bir ağızdan eşlik etti.

Taşkın Sabah Orkestrası ile sahne alan Gülben Ergen, Tolga Çam imzalı mini elbisesi ile güzelliğini konuştururken izdiham yaşanan konserde, magazin tarihine geçen sözünü Unutmayın ki bize bir şey olmazı tekrarladı!

Gülben Alaçatı’yı Yaktı…

Bodrum’dan günü birlik Alaçatı’ya gelen Gülben Ergen gelen yoğun istek üzerine Ağustos ayında yeniden Şerefe de sahnede olacak.

 

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