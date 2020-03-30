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Haber Giriş: 30.03.2020 - 12:00,Son Güncelleme:/

Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Tüm dünyayı kasıp kavuran coronavirüse, müzik dünyasından bir ünlü daha kurban gitti.

Grammy ödüllü 61 yaşındaki Joe Diffie, 29 Mart'ta coronavirüsün yol açtığı komplikasyonlar nedeniyye hayata veda etti. Diffie'nin sözcüsü "Ailesi bu zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini bekliyor" açıklamasını yaptı.

Ünlü şarkıcı, 27 Mart Cuma günü, kendisine coronavirüs teşhisi konulduğunu açıklamış, “Uzmanların bakımı altındayım ve şu anda tedavi görüyorum. Ailem ve ben şu zamanda mahremiyetimize saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bu salgın sırasında toplumdan ve tüm hayranlarımdan uyanık, temkinli ve dikkatli olmalarını hatırlatmak istiyorum” demişti.

Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bugüne dek 20’den fazla country müzik hiti çıkaran Joe Diffie’nin en bilinen  besteleri Home, If the Devil Danced (In Empty Pockets),Third Rock From the Sun, Pickup Man ve Bigger Than the Beatles şarkılarıydı.

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