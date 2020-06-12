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Haber Giriş: 12.06.2020 - 15:26,Son Güncelleme:

Grammy Ödülleri’nde değişiklik

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Grammy Ödülleri’nde değişiklik
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Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olarak nitelendirilen Grammy Ödülleri'nde bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan açıklamada ödülün daha kapsayıcı olması amacıyla bu değişikliklere gidildiği belirtildi.  

Bu değişikliklere göre "En İyi Çağdaş Kent Albüm" kategorisi "En İyi Yenilikçi R&B Albümü" olarak yeniden adlandırıldı... Diğer ad değişiklikleri arasında “Best Latin Rock”, “Urban veya Alternatif Albüm”, Kentsel veya Alternatif Albüm ya da Alternatif Albüm olarak yeniden adlandırılacak. “En İyi Rap / Sung Performansı”nın da “En İyi Melodik Rap Performansı” olarak değiştirileceği düşünülüyor.

 

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