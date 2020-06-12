Grammy Ödülleri’nde değişiklik

Bu değişikliklere göre "En İyi Çağdaş Kent Albüm" kategorisi "En İyi Yenilikçi R&B Albümü" olarak yeniden adlandırıldı... Diğer ad değişiklikleri arasında “Best Latin Rock”, “Urban veya Alternatif Albüm”, Kentsel veya Alternatif Albüm ya da Alternatif Albüm olarak yeniden adlandırılacak. “En İyi Rap / Sung Performansı”nın da “En İyi Melodik Rap Performansı” olarak değiştirileceği düşünülüyor.