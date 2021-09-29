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Gönül Yazar: 6 kez evlendim, evlilik yıl dönümü kutlamak nasip olmadı

#Gönül Yazar#Özden Çelik#Orhan Boran
Gönül Yazar: 6 kez evlendim, evlilik yıl dönümü kutlamak nasip olmadı

Gönül Yazar, Onur Akay'a verdiği röportajda evlilikleriyle ilgili ilginç açıklamalar yaptı...

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"METİN OKTAY'LA EVLENMEDİM"

"Ben 6 kere evlendim. Metin Oktay'la da evlendiğimi yazıyorlar ama bu doğru değil. Ben Metin Oktay'la sadece bir filmde rol aldım. Eğer evlenmiş olsaydım bunu gururla söylerdim. Ben Metin Oktay'la evlenseydim bütün Türkiye'ye yayardım. Stadyuma gelen Galatasaraylıların, "Gönül Yenge, Gönül Yenge" demesi bana yeterdi. Metin Oktay saklanacak bir adam değil, ben iftiharla söylerdim"

Gönül Yazar: 6 kez evlendim, evlilik yıl dönümü kutlamak nasip olmadı


EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ KUTLAMAK NASİP OLMADI

 "6 kere evlendim hiç biriyle bir seneyi çıkaramadım. Bir tanesi ile evlilik yıl dönümü kutlamak nasip olmadı. En uzunu Özden Çelik'le 11 ay sürdü. Film çevirirken o attan düştü ben baktım, ben attan düştüm o baktı. Sonra İstanbul'a gelince evlendik. Ercan Akın'la evlendiğimde de annesi 10 günde ayırdı şarkıcı gelin istemem diye. Aile olayım diye evleniyorum, annesi istemiyordu. İlla adama boşayacaksın diye tesir ediyorlarsa, boşanmam mı diyecektim. Mecburen boşanıyordum. Elde olmayan sebepler diyordum geçiyordum. Sinan Bilsel'in erkek kardeşi Sidney'de yaşıyordu. Evleneli 6 ay olmuştu ve ben bir sahne programına gittiğimde ailesi ile Avustralya'ya gitmiş. Aylarca nereye gittiğinden haberim bile olmadı. Onun için boşanmamız 2 yıl sürdü. Los Angeles'te evlendiğim Fahrettin Akçınar'la Amerika'da tanıştım. Kilisede evlendik ama Green Card işlemlerine başlamadı. Evi ben kiraladım, eşyaları ben aldım. Hep yuva kurmak için fedakarlık yaptım. Olmadı eşyaları sattım geri döndüm."

Gönül Yazar: 6 kez evlendim, evlilik yıl dönümü kutlamak nasip olmadı

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Gönül Yazar ile Özden Çelik 1962 yılında evlendi. Nikah şahitleri ise Orhan Boran ve Fecri Ebecioğlu

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#Gönül Yazar#Özden Çelik#Orhan Boran